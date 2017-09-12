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СМИ: Российские города "заминировали" из Украины
По телефону "заминировали" объекты в 14 городах России, утверждают источники СМИ РФ. Телефонные звонки с сообщениями о минировании школ, торговых центров и административных зданий сразу в нескольких городах России, по предварительным данным, поступают с территории Украины. Об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.
"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины", - заявил источник.
До этого в нескольких городах России прошли эвакуации людей из торговых центров, школ, вузов, административных зданий после того, как неизвестные по телефону сообщили о готовящихся там терактах.
В Перми из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах были отменены занятия во всех школах города.
"В связи с поступившими звонками департамент образования администрации Перми разослал информационные письма в образовательные учреждения об отмене занятий, включая вторую смену", - говорится в сообщении администрации Перми.
Также учебный день был прерван в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, об этом сообщил местный портал 59.ru.
Также накануне, 11 сентября, горожан попросили экстренно покинуть школы и торгово-развлекательные центры в Омске, сообщает местный новостной портал ngs55.ru. Причина эвакуации - анонимный звонок.
Похожая ситуация сложилась 11 сентября в Уфе - там правоохранители срочно попросили покинуть торговые центры. После обследования зданий никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Также 11 сентября появилась информация о минировании торговых центров в Челябинске. По информации местных СМИ, людей выводили даже с киносеансов.
Как сообщает Интерфакс, из-за ложных сообщений о минировании зданий было заведено уголовное дело в Ставрополье, об этом заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.
"Все зарегистрированные факты о заведомо ложных сообщениях объединены в одно производство, поскольку установлено, что они поступили с одного номера телефона", - заявили в прокуратуре.
Также сообщения о минировании поступали в Приморье, Екатеринбург, Брянск, Магадан, Владивосток, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Рязань и другие города. Всего по состоянию на вечер 12 сентября сообщения о минировании от анонимных источников по телефону поступали более, чем в 14 городах России.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, город, эвакуация, минирование
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