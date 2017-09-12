"Укрзализныця" выплатила компенсации из-за скандала с Саакашвили, возместив пассажирам 50 тыс. грн за задержку поезда Перемышль - Киев

12.09.2017 20:51

"Укрзализныця" уже выплатила 50 000 гривен компенсации пассажирам поезда Перемышль - Киев. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

Как уточнили в компании, деньги выплатили пассажирам, которые сами обратились с соответствующими заявлениями. "Мы получили запросы и полностью компенсировали все, что потребовали у "Укрзализныци", это сумма около 50 000 гривен. Это еще не такая большая сумма. Мы ведем диалог сейчас с нашими польскими коллегами, потому что для них это также является форс-мажором. Но со своей стороны как перевозчик мы сделаем все, чтобы эта ситуация никоим образом не повлияла на наши дружеские отношения с польской железной дорогой", - заверил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Отметим, 10 сентября поезд Перемышль - Киев должен был отправиться с польского перрона в 14:06. Однако он задержался из-за сообщения о том, что в поезде находится "человек без документов". Речь шла о Михеиле Саакашвили. В конце концов поезд отправили с задержкой почти на 4 часа.