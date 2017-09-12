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В списках больше не значится: МОН Украины полностью исключил русский язык из программы по тестированию учащихся, названа главная причина
По итогам последних тестов русский язык сдавали 3381 человек. Это всего 1,4 процента от общего количества участников ВНО. Поэтому с 2018 года русский язык решили отменить, и уже в будущем году этого предмета не будет в перечне утвержденных Минобразования и науки Украины на следующий год, сообщает "Диалог.UA".
В частности, информацию об утверждении приказа образовательным ведомством, подтвердила пресс-служба МОН "Украинской правде. Жизнь".
Отметим, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за закон об образовательной реформе, который у России вызвал острую волну критики, поскольку в "братской" стране заявили об ущемлении данным законом интересов русскоязычного населения Украины.
Кроме того, в Сети появился текст закона, стало известно, как именно будет выглядеть новая образовательная реформа.
Теги: Украина, Донбасс, тест, русский язык, Верховная Рада, реформы
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