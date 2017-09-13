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Российский ударный вертолет Ка-52 ворвался на территорию Украины. ВИДЕО
13.09.2017 12:26
Российский военный вертолет "Ка-52" пересек административную границу с Крымом и влетел на территорию неоккупированной Украины вглубь на 10 км - вертолет был замечен очевидцами, которые сняли момент на видео и опубликовали в Интернете, передает dialog.ua.
Стало известно, что российские военные нагло летали над населенным пунктом Павловкой Херсонской области. При этом снимавший видео очевидец возмущен наглостью россиян и выругался в адрес российских военных.
Пользователи соцсетей также поражены эпизодом и призывают украинских пограничников и военных сбивать российскую авиацию и вертолеты.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, граница, Херсонская область, авиация
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