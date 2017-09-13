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Рост цен до 50% не оставил курорты на Азовском море без туристов
«Сегодня Азовское море является практически монополистом в категории семейного отдыха с детьми, если говорить о бюджетном и среднем ценовых сегментах. Согласно результатам мониторинга ценовых предложений, выполненному НИАП «Кирилловка.Укр» по факту окончания сезона 2017 года индекс роста цен на украинских курортах Азовского моря составил до 50%.
В частности, Кирилловка подорожала на +20-25%, Бердянск - 25-30%, Приморск - 30-40%, Степановка Первая - 35-50%, а Приморский Посад на 40-50%. Несмотря на довольно ощутимый, а в ряде случаев – скачкообразный рост цен на услуги, совпавший с негативной динамикой платежеспособности населения, отечественные курорты провели сезон в условиях стабильного потребительского спроса.
Исключение составили только первые недели лета, сопровождавшиеся уже традиционной для них прохладной и дождливой погодой. Подобный интерес к постоянно дорожающему отдыху на Азовском море в Украине эксперты объясняют географическими особенностями побережья и отсутствием сообразных по цене альтернативных вариантов. «Сегодня Азовское море является практически монополистом в категории семейного отдыха с детьми, если говорить о бюджетном и среднем ценовых сегментах.
Черноморские курорты в Херсонской, Николаевской и Одесской области подорожали сообразно азовским, плюс – полноценный пляжный сезон на них более поздний и короткий, море более холодное и непредсказуемое.
Ранее популярные крымские курорты большей частью потеряны для рынка внутреннего туризма на неизвестный срок, а цены на заграничный отдых хоть и статичны в долларовом эквиваленте, но постоянно растут в гривне – вместе с курсом валюты.
Если в 2013-2014 годах сообразные номера, например, в отеле 3*- 4* в Анталии, Турция, и в Кирилловке, могли обойтись туристу в примерно одинаковые суммы, то лавинообразное падение национальной валюты расставило отечественные и зарубежные рекреации в разные ценовые ниши», - рассказал Евгений Смельчаков, главный редактор независимого информационно-аналитического проекта «Кирилловка.Укр».
Напомним, сутки проживания в номере без удобств в Кирилловке в 2017 году стартовали от 60-80 гривен на человека, за номер с частичными удобствами или санузлом на этаже с отдыхающих могли попросить 100-250 гривен с человека, жилье с собственным санузлом оценивалось от 150 гривен на человека в сутки.
При этом цена за 2-х местный номер с завтраком в отеле 3* - Анталия, Турция, в низкий сезон составляла порядка 2480 гривен, за сообразный номер с полным пансионом в отеле 4* - от 3750 гривен в сутки, при размещении в отеле 5* - порядка 4260 гривен в сутки, с учетом трансфера.
Теги: Донбасс, Крым, Азовское море, Турция, туризм, курортный сезон
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