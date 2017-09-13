Главная / Новости / Украина / Саакашвили уже в Черновцах и объявил о начале восстаний по всей Украине
Последние новости раздела
- Украине грозит вспышка смертельных заболеваний из-за войны на Донбассе09:58
- В МВФ рассказали, когда Украину ждет «светлое будущее»09:45
- Олег Винник поделился откровениями о своей любви09:18
- Саакашвілі впіймали на брехні щодо заяви Курта Волкера (відео)08:55
- Стало известно, когда Саакашвили прибудет в Киев08:26
- Взрыв в центре Киева: стало известно, чем на самом деле занималась выжившая женщина08:15
- Стало известно, когда в Украине существенно похолодает08:00
- Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН07:24
- Сазонов: поки ми відпочиваємо, Яценюк вбиває російських солдатів07:15
- Нардеп: Саакашвілі використав активістів як виріб № 107:05
Саакашвили уже в Черновцах и объявил о начале восстаний по всей Украине
13.09.2017 21:29
"Пропавший" экс-губернатор объявил о своем местонахождении на своей странице в соцсети. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, который ранее выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, объявил о митинге на центральной площади Черновцов. Об этом сообщается на официальной странице политика в соцсети Facebook, передает from-ua.com.
Так, Саакашвили приглашает всех буковинцев на встречу, которая состоится уже в среду, 13 сентября.
"Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города", – сказано в публикации с приглашением на митинг.
Теги: Украина, Донбасс, Черновцы, митинг, Буковина, восстание, Саакашвили
Читайте также:
- Как митинговали в Харькове, Николаеве, Одессе, Луганске и Донецке
- На митинге в Луганске появились флаги "Луганской народной республики"
- Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Украине грозит вспышка смертельных заболеваний из-за войны на Донбассе09:58
- Женщине-снайперу террористов «ДНР» грозит до 15 лет заключения21:06
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"20:41
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали19:15
- На Донбассе погибли три вражеских диверсанта17:41
- В Донецкой области начали строительство газопровода Очеретяное-Авдеевка17:02
- Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября15:42
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу 15:18
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы14:59
- Боевики ОРДЛО получили за шесть дней из России почти 1700 тонн ГСМ12:41
- Украине грозит вспышка смертельных заболеваний из-за войны на Донбассе09:58
- В МВФ рассказали, когда Украину ждет «светлое будущее»09:45
- Почему гречку нельзя есть с молоком09:37
- Ярмоленко забил свой первый гол за "Боруссию" (ВИДЕО)09:30
- Как не надо лечить простуду09:23
- Олег Винник поделился откровениями о своей любви09:18
- На берег США выбросило "неведому зверушку"09:10
- Археологи раскрыли тайну цивилизации майя09:01
- Саакашвілі впіймали на брехні щодо заяви Курта Волкера (відео)08:55
- 10 слов, которые полезно говорить перед зеркалом08:42
- Почему гречку нельзя есть с молоком09:37
- Как не надо лечить простуду09:23
- 10 слов, которые полезно говорить перед зеркалом08:42
- Фрукт, що продовжить життя на 10-15 років07:55
- Как правильно спать, чтобы не болели суставы?07:32
- В Мариуполе переселенцы начали жизнь с чистого листа19:50
- Лучше жить на побережье19:36
- Открыто новое свойство кофе18:52
- Почему мы простужаемся?18:30
- Стресс опасен для зубов 18:06
- Пушилин уже все, Захарченко приготовиться: у Путина задумали новую перестановку в ОРДЛО, главари "ДНР/ЛНР" в ожидании "начала конца"
- Батальон «Донбасс» перешел на сторону Саакашвили
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Журналіст: поки ми захопились цирком із Саакашвілі, Меркель викрутила руки Путіну щодо миротворчої місії
- “ЛНР” – Украина: документ мэрии Москвы вызвал переполох в оккупированном Луганске
- Новое переселение переселенцев: Куда делись ВПЛ?
- "Что пнем по сове, что совой об пень – результат один", - Сазонов рассказал, чем грозят Украине "уступки" Путина по вводу миротворцев на Донбасс
- У сторонников “ДНР” нервный припадок от новой проукраинской надписи в Донецке
- Как изменится старость украинцев: главные поправки в пенсионное законодательство
- В Донецке на два дня отключат холодную воду в четырех районах