Украинская сторона призвала Россию и ОРДЛО соблюдать перемирие на Донбассе

13.09.2017 16:41

Сегодня состоялась видеоконференция подгруппы по безопасности контактной группы Украинская сторона призвала Российскую Федерацию и отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер. "По итогам скайп-встречи подгруппы по безопасности. Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня", - написала она. По словам Олифер, из-за обстрелов на Донбассе страдают мирные жители. В частности, она отметила, что под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия - безопасность детей во время учебного года. "Кроме того, мы потребовали, чтоб каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные - публично наказаны", - написала она.





Источник rbc.ua