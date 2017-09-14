Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дмитрий Комаров съел смертоносную рыбу

14.09.2017 18:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дмитрий Комаров съел смертоносную рыбу

Комаров также попробовал завтрак, приготовленный "умной машиной"

В экстремальном трэвел-шоу "Мир наизнанку" ведущий Дмитрий Комаров открывает поразительные и малоизвестные факты о стране восходящего солнца, Японии. Дмитрий Комаров побывал в столице роботов Токио и даже попробовал завтрак, приготовленный "умной машиной".

"В Японии очень популярны так называемые Love-отели. Каждый японец хотя бы раз бывал в нем, а многие посещают их регулярно. И не стесняются об этом говорить", – рассказал Дмитрий.

Телеведущий решился испытать удачу и попробовать смертоносную рыбу фугу, от яда которой не существует противоядия. "Это самый опасный деликатес в моей жизни. Яда одной рыбы фугу достаточно, чтобы убить 40 человек", – отметил телеведущий перед тем, как попробовать кусочек сырой фугу.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, рыба, ведущий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх