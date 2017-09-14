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Дмитрий Комаров съел смертоносную рыбу
Комаров также попробовал завтрак, приготовленный "умной машиной"
В экстремальном трэвел-шоу "Мир наизнанку" ведущий Дмитрий Комаров открывает поразительные и малоизвестные факты о стране восходящего солнца, Японии. Дмитрий Комаров побывал в столице роботов Токио и даже попробовал завтрак, приготовленный "умной машиной".
"В Японии очень популярны так называемые Love-отели. Каждый японец хотя бы раз бывал в нем, а многие посещают их регулярно. И не стесняются об этом говорить", – рассказал Дмитрий.
Телеведущий решился испытать удачу и попробовать смертоносную рыбу фугу, от яда которой не существует противоядия. "Это самый опасный деликатес в моей жизни. Яда одной рыбы фугу достаточно, чтобы убить 40 человек", – отметил телеведущий перед тем, как попробовать кусочек сырой фугу.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, рыба, ведущий
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