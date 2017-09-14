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Кабмин продлил срок подачи заявлений на монетизацию субсидий

14.09.2017 10:45
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Кабмин продлил срок подачи заявлений на монетизацию субсидий

Кабинет министров Украины продлил на два месяца срок подачи заявлений граждан на монетизацию субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на постановление Кабинета министров "О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что действующим Положением предполагалось, что граждане имеют право на компенсацию части сэкономленной субсидии, если подали заявления в органы соцзащиты до 1 сентября. Однако в адрес Министерства поступают многочисленные обращения от граждан, которые по объективным обстоятельствам не успевают подать соответствующее заявление в установленный срок.

"Постановлением предусматривается продление срока подачи заявлений до 1 ноября этого года, если такое заявление не было подано до 1 сентября по независящим от получателя причинам. Это поможет гражданам реализовать свое законное право на получение выплат ", - заявил Андрей Рева.

Также указанным постановлением регулируется вопрос влияния задолженности решения о переназначении субсидий на следующий отопительный период. В частности, до вынесения решения суда размер задолженности не принимается во внимание, а субсидия переназначается на следующий отопительный период.

Напомним, до принятия сегодняшнего постановления субсидия не назначалась на следующий период при наличии просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг, пока такая задолженность не будет погашена или заключен договор о ее реструктуризации.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, субсидия, Кабмин, монетизация
 
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