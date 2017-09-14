Когда миротворцы могут появиться на Донбассе: Климпуш-Цинцадзе дала прогноз

Россия не намерена уходить с востока Украины по своей воле, считает вице-премьер

Вопрос с размещением миротворческой миссии ООН на Донбассе не решится в ближайшее время и для этого понадобится шесть-восемь месяцев, и это в том случае, если будет принято соответствующее решение. Об этом заявила в интервью "Голосу Америки" вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "ГОРДОН".

Она указала на самый важный момент – миссия должна быть размещена на украинско-российской границе.

Также важно, по словам вице-премьера, чтобы вопрос с миротворцами Киев не решал с представителями боевиков.

"Я не склонна верить, что Россия искренне намерена уйти с востока Украины, просто по своему согласию. Но даже если бы решение было принято, то потребовалось бы еще добрых шесть–восемь месяцев, чтобы такая миссия могла быть направлена. Поэтому я не вижу перспективы быстрого решения", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что присутствие миротворцев на Донбассе не поможет урегулировать конфликт, так как они не смогут заставить боевиков прекратить обстрелы.

Источник: http://www.segodnya.ua