Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Когда миротворцы могут появиться на Донбассе: Климпуш-Цинцадзе дала прогноз

14.09.2017 19:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Россия не намерена уходить с востока Украины по своей воле, считает вице-премьер

Вопрос с размещением миротворческой миссии ООН на Донбассе не решится в ближайшее время и для этого понадобится шесть-восемь месяцев, и это в том случае, если будет принято соответствующее решение. Об этом заявила в интервью "Голосу Америки" вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "ГОРДОН".

Она указала на самый важный момент – миссия должна быть размещена на украинско-российской границе.

Также важно, по словам вице-премьера, чтобы вопрос с миротворцами Киев не решал с представителями боевиков.

"Я не склонна верить, что Россия искренне намерена уйти с востока Украины, просто по своему согласию. Но даже если бы решение было принято, то потребовалось бы еще добрых шесть–восемь месяцев, чтобы такая миссия могла быть направлена. Поэтому я не вижу перспективы быстрого решения", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что присутствие миротворцев на Донбассе не поможет урегулировать конфликт, так как они не смогут заставить боевиков прекратить обстрелы.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 

 



Теги: Донбасс, война, прогноз, миротворцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх