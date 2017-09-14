Максакова: Генпрокуратура України не надавала російським слідчим імена замовників убивства Вороненкеова

14.09.2017 15:41

ГПУ не передавала правоохоронцям Росії імен ініціаторів вбивства колишнього депутата російської Державної думи Дениса Вороненкова.

Як передає replyua.net з посиланням на РБК, про це журналістам розповіла Марія Максакова, оперна співачка та вдова покійного. При цьому зазначається, що інформація про відповідь Генпрокуратури на запит російських прокурорів була надана джерелом агентства «Росблат».



«Це не відповідає дійсності. ГПУ нічого не писала і не надавала відповіді ані Слідчому комітету Росії, ні будь-кому іншому. Про це я уточнила у компетентної особи, яка якби давала відповідь на запит, то відповідала б саме вона. Інформація не відповідає дійсності", - підкреслила Максакова.



Тим часом, російські журналісти повідомили, що, згідно з версією ГПУ, організаторами вбивства Вороненкова стали «злодій в законі! Володимир Тюрін та неназваний «власник банку в Криму». Наголошується, що вони ніби виконували доручення спецслужб Російської Федерації. Раніше про те, що Тюрін причетний до вбивства Вороненкова повідомив продюсер Валерій Сергєєв.