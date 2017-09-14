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Олег Винник поделился откровениями о своей любви

14.09.2017 09:18
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Олег Винник поделился откровениями о своей любви

Музыкант Олег Винник в рамках тележурнала «Все буде добре» на канале «СТБ» рассказал, что для него самое сложное в отношениях с женщинами. Также певец развеял слухи о том, что официальный брак не для него.

- Абсолютно ничего не имею против официального брака. Но я сторонник того мнения, что брак должен быть один и на всю жизнь. А для этого мы должны думать. Мне кажется, время необдуманных браков уже истекло. Кстати, если говорить с позиции европейского опыта, то почему-то там женятся только после 30 лет, - поделился Винник.

Харизматичный артист признался, что у него была любовь с первого взгляда, но, она не переросла в глубокое чувство.

- Мы должны работать над любовью каждый божий день. Мы должны хотеть любить. Говорю это по собственному опыту. Для меня самое сложное в работе над отношениями полюбить комплексы, недостатки человека. Не примириться, ведь тогда это будет бремя, а именно полюбить! – рассказал Винник.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, певец, любовь
 
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