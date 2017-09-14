Оприлюднені деталі «Плану Маршалла для України»

14.09.2017 17:48

Виконання проекту «Плану Маршалла для України», перспектива схвалення якого нині розглядається у Європейському союзі, повинно тривати десять років, і протягом наступних двох років (2018 – 2020 років) Україна повинна отримати 5 мільярдів доларів на рік. Таку заяву під час зустрічі з колишнім главою уряду Литви Андрюсом Кубілюсом заявив віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку Степан Кубів, передає replyua.net.

Високопосадовець наголосив, що під час зустрічі з литовським політиком піднімалося питання довгострокової фінансової підтримки реформ в Україні.



«На вдалося погодити головні аспекти діяльності, які є основою інфраструктурних проектів, енергоефективності, цифрової економіки через залучення малого бізнесу», - сказав Кубів.



У свою чергу, Кубілюс, котрий брав безпосередню участь у створенні «Плану Маршалла для України», наголосив, що завдяки проекту з'явиться можливість зростання економіки України на 6-8% валового внутрішнього продукту. Окрім того, колишній прем’єр-міністр Литви зазначив, що у лютому-березні 2018 року заплановано проведення конференції донорів, які нададуть фінансування проекту.