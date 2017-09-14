Пономарь: С 2018 года будет введен гибридный визовый режим с Россией

14.09.2017 13:40

На своей странице в Фейсбуке обозреватель Олег Пономарь комментирует самые последние новости.

Как передает replyua.net, Пономарь отмечает, что в этот четверг новостей пришло много, и главная из них – введение гибридного визового режима с Россией уже с 2018 года – Кабинет министров поручил СБУ и МИД Украины до 30 сентября внести Россию в перечень государств миграционного риска.

«США считают возможным размещение миротворцев ООН на Донбассе, но на всей территории, включая оккупированную часть и границу с Россией. Посольство США пообещало поддержку в вопросах обучения и обустройства рабочих мест для детективов НАБУ», - отмечает Пономарь.

Также, по его словам, накануне Европарламент увеличил торговые квоты для украинских производителей – повышены квоты на украинские мед, кукурузу, пшеницу, обработанные томаты. Обозреватель сообщает новость-бонус: стали известны хозяйки следующих Олимпийских игр. В 2024 году Олимпиаду будет принимать Париж, а в 2028 году – Лос-Анджелес.