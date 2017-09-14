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Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН
Стороны скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко и новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger) на встрече в среде в Киеве обсудили инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.
"Стороны скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН в данном вопросе", – сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.
Собеседники обсудили также деятельность СММ ОБСЕ и потребности укрепления оперативной работы миссии. В этой связи Порошенко обратился к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения для повышения качества повседневной работы наблюдателей спецмиссии. При этом была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.
В целом Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей и очертил видение стратегии деоккупации Крыма.
Президент Украины призвал Гремингера задействовать все возможные механизмы ОБСЕ, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе.
Гремингер стал генсеком ОБСЕ в июле текущего года.
Напомним, 5 сентября Российская Федерация направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения на оккупированном Донбассе.
Позже в СМИ появилась информация, что якобы Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.
В свою очередь постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что внесенный Россией в ООН проект резолюции никакого отношения к миротворчеству на Донбассе не имеет.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ООН, ОБСЕ, Порошенко, миротворцы
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