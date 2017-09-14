Пыток грузинских силовиков не будет: Саакашвили остается в Украине

14.09.2017 19:30

В Минюсте Украины заявили, что не собираются экстрадировать экс-главу Одесской области Михеила Саакашвили, поскольку в пришедших из Грузии документах говорится лишь об открытом следствии по делу Саакашвили, а процесс экстрадиции может быть инициирован только после решения грузинского суда по его делу. Как сообщает replyua.net, об этом в комментарии одному из украинских телеканалов заявил замглавы Минюста Денис Чернышев.



Как отметил в своем блоге израильский политический аналитик Соломон Манн, исходя из сложившейся ситуации становится очевидным, что Петр Порошенко теряет почву под ногами, все больше его сторонников и исполнителей его воли вдруг становятся разборчивыми и многозначительно кивают на американское посольство, из которого поступил строгий сигнал: в США не поймут репрессий против оппозиционных политиков.



Эксперт отмечает, что между тем, Саакашвили уже объявил о цели марша на Киев и это вовсе не ускорение реформ, а отставка «барыги» - под таким термином теперь «грузинский реформатор» подразумевает Порошенко в стане оппозиции.