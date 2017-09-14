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Учасниця шоу “Х-фактор” з Тернополя знялась у відвертих сценах (відео)
Юна тернополянка, яка підкорила журі Х-фактору, зіграє головну роль у фільмі “Серафима”.
Під час першого кастингу шоу голосиста дівчина виконала «Mama Knows Best» Jessie J та …підкорила серця суддів. Зал аплодував стоячи. «Ви для мене – показник бійця», – зазначив Андрій Данилко. А Олег Винник, здається, просто закохався у «вогняного соловейка».
Однак окрім вокальних даних Марія Стопник володіє ще й неабиякими акторським талантом. Дівчина виконуватиме головну роль у повнометражному художньому фільмі «Серефима».
Картина – за мотивами однойменного роману Олеся Ульяненка. Це українська фантастика з елементами драми. За сюжетом, дівчинка Серафима з приморського містечка в сім років втопилась, але раптом прийшла до тями. Після інциденту вона відкриває в собі незвичайну тягу і талант до трав, зокрема, до створення отрут, що робить її життєвий шлях містичним і тернистим, пише Терноград.
Проект стрічки став одним із переможців Десятого конкусного відбору Держкіно. Режисер і сценарист- Марися Нікітюк, відома за фільмом 2016 року «Коли падають дерева», який отримав приз імені Кшиштофа в Каннах. Продюсери – Юрій Мінзянов і Мирослав Слабошпицький. Виробництіо – компанія «Крісті Фільм».
Зйомки фільму розпочнуться влітку 2018-го. На екрани стрічка вийде у 2019-му. Поки ж насолоджуйтесь тизером картини, який знімали в Одесі та Києві. Наша Марія Стопник у ньому просто неперевершена.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, шоу, фильм, Х-фактор
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