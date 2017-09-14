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В МВФ рассказали, когда Украину ждет «светлое будущее»
Дэвид Липтон, заместитель директора-распределителя Международного валютного фонда, заявил о том, что Украину ждет «светлое будущее» при условии успешного дальнейшего проведения реформ, которые приведут к стабилизации экономики. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление от Липтона прозвучало во время встречи с Владимиром Гройсманом, украинским премьером.
«Прогресс Украины в экономических реформах был чудесным, стабилизация экономики своевременна и совпадает по времени с периодом роста мировой экономики. Это возможность для Украины перейти от периода стабилизации к периоду быстрого роста. Надеюсь, что поддержка МВФ в предыдущие периоды была полезной, и мы проведем дискуссию о том, как продвигать реформы в дальнейшем», - подчеркнул Липтон. Гройсман, в свою очередь, отметил, что в Украине необходимо увеличивать доходы граждан, а не только проводить реформы.
«Реформа пенсионной системы, реформа управления государственной собственностью, правосудия, антикоррупционная реформа - все то, чего требует сегодня Украина и украинцы. Наша команда готова и дальше выполнять программу», - заявил премьер. По его словам, Украина сможет стать успешной только при поддержке МВФ. Напомним, что Александр Данилюк, министр финансов, заявил, что до конца этого года Украина должна получить от МВФ два транша.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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