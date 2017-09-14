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В ОБСЕ рассказали, как будут сотрудничать с миротворцами на Донбассе
Генеральный секретарь ОБСЕ уточнил, что накануне у него состоялся обмен мнениями по этому вопросу с президентом Украины
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что процесс принятия решения относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс не будет простым, однако в случае принятия такого решения задачи между ООН и ОБСЕ будут четко разграничены.
"Сейчас, глядя на различные предложения, можно прийти к пониманию того, что четкого понимания еще нет и процесс принятия этого решения не будет простым. ОБСЕ готова присоединиться к обсуждению и предложить свои знания и экспертные навыки. … Если решение будет принято, то будет четкое разграничение заданий между миротворческой миссией ООН и работой ОБСЕ, в частности СММ, для того чтобы можно было достичь позитивного влияния на ситуацию на местах", – сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
Генеральный секретарь ОБСЕ также уточнил, что накануне вечером у него состоялся обмен мнениями по этому вопросу с президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт заявил, что введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины защитит граждан от вооруженного насилия и поспособствует восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, миротворцы
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