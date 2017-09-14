В Украине стартует форум YES: кто приедет в Киев и о чем будут говорить

14.09.2017 18:03

Всего в конференции примут участие более 350 ведущих политиков

Сегодня, 14 сентября, в Киеве открывается 14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) – "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?". В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран мира.

15 сентября пленарные заседания YES начнутся выступлением президента Украины Петра Порошенко. Речь будет посвящена роли Украины в меняющемся мире. Кроме того, 16 сентября второй пленарный день встречи откроется речью премьер-министра Украины Владимир Гройсман о прогрессе реформ в Украине и роли Евросоюза в этом процессе.

Среди гостей YES бывший госсекретарь Джон Керри, экс-премьер Великобритании Дэвид Камерон, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти и другие.

"Встреча YES – это место, где глобальные и украинские лидеры могут дать оценку изменениям в мире и их значению для Украины, а также предложить новые идеи. Форум стал ежегодным местом встречи, объединяя вместе ведущих мировых мыслителей и тех, кто меняет Украинe. Мы убеждены, что он делает весомый вклад в поддержку позиционирования Украины в мире и начинает необходимые дискуссии в Украине, а также между украинцами и их международными партнерами", – отметил основатель и член правления Ялтинской европейской стратегии Виктор Пинчук.

Основное внимание участники YES уделят вопросам сдвига в геополитическом распределении сил и изменения в мировой экономике, политике новой американской администрации, глобальной безопасности, проблемам кибербезопасности, популизма и энергетической безопасности.

По традиции, одной из важнейших тем встречи YES станет Украина и ее перспективы в мире. Дискуссии будут посвящены изменениям, происходящим в стране, и вызовам, которые стоят перед ней.

"Украина сегодня переживает, пожалуй, самые большие и стремительные преобразования за всю историю существования. Проблема в том, что глобальный мир, к которому она стремится присоединиться, тоже не находится в покое – он становится подвижным и время от времени непредсказуемым. Сможет ли Украина синхронизироваться с глобальными трансформациями и станет ли примером для остальных стран, находящихся в состоянии перехода? Ответ можно найти только здесь, в Киеве. И только с помощью глобального взгляда на вызовы и перспективы, стоящие перед Украиной", – отмечает председатель правления Ялтинской европейской стратегии, президент Польши (1995 – 2005 гг) Александр Квасьневский.

Пленарные сессии форума и работа специальных секций состоятся в Художественном Арсенале.

Источник: http://www.segodnya.ua