Импортный уголь = российский

15.09.2017 21:24

В текущем году Украина импортирует 25% угля, необходимого энергетике. Большая часть – антрацит, дефицит которого возник после блокады и последующей экспроприации боевиками "ЛНР/ДНР" шахт Донбасса. Импортируя его из разных источников, Украина пытается избавиться от российской антрацитовой зависимости. Но парадокс ситуации в том, что откуда бы Украина не везла антрацит, по факту она лишь стимулирует экспорт российского углепрома на мировые рынки. Решение нужно искать в другом. Но для этого нужно отойти от шаблонных камланий о диверсификации импорта и совковых взглядов на ценообразование.

Прибытие в морской торговый порт «Южный» первой партии антрацитового угля из США вызвала традиционные торжественные хороводы властей. Участие в «церемонии встречи» принял Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович, председатель Одесской ОГА Максим Степанов. Не удержался даже Петр Порошенко, заявивший что «поставки американского энергетического угля в Украину — это безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа».

Господа чиновники могут успокоиться – у них впереди еще много подобных поводов для «радости». Только в ближайшую неделю порт «Южный» примет сразу 4 судна с импортным антрацитом, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно — для «Центрэнерго», два — для ДТЭК и одно — для ООО «Еврореконструкция».

Но, сдается мне, гораздо больше радуются в другом совершенно месте — в Кремле. Российская Федерация обеспечивает три четверти всего мирового экспорта антрацита. И откуда бы Украина не импортировала антрацит, она лишь высвобождает российским угольщикам новые рынки сбыта. Уже в первом полугодии 2017 года РФ нарастила экспорт антрацита на 29% и довела его до 8,2 млн т. Уверен, такая динамика сохранится и во втором полугодии.

Тем временем украинские энергетические компании платят $105-103 за южноафриканский и американский уголь, вызывая бурные аплодисменты «еврооптимистсвующей» общественности. Не задумываясь ни разу, сколько денег в казну северо-восточного соседа в конечном итоге принесут подобные диверсификационные изыскания.

Тех, кто радуется «импорту и диверсификации» вообще ждет большое будущее – импортировать уже в этом году придется не только антрацит. Судя по заполняемости складов ТЭС (а она просто катастрофическая, с почти двукратным отставанием от плана) пережить грядущую зиму без веерных отключений Украина сможет в том случае, если дополнительно к антрациту начнет импортировать газовые угли! Ту самую марку Г, которая добывается в Украине, и о которой так много говорят как о панацее. Не менее 1 млн тонн придется этой панацеи завезти в Украину.

И это при существующей структуре тепловой генерации. А ведь и «Центрэнерго» и ДТЭК заявили о переводе своих антрацитовых энергоблоков на марку Г в ближайшие два года. Соответственно, потребность в газовом угле вырастет в полтора раза. А добыча украинского угля только падает и уже совершенно не соответствует потребностям энергетики.

Угледобывающие предприятия Украины в пером полугодии 2017 года уменьшили добычу рядового угля на 2,9% (на 556,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18 млн 435,8 тыс. тонн. А шахты, к примеру, моей Луганской области сократили добычу производство до 1 млн 514,1 тыс. тонн (-21,8%). Хуже дела обстоят только в Волынской – добыто всего 56,8 тыс. тонн (-48,3%).

А как может быть иначе, если тариф «Западэнерго» (единственной генерирующей компании в Украине, работающей исключительно на газовой группе углей) самый низкий среди всех компаний тепловой генерации? За что им покупать украинский уголь? Зато у «Донбассэнерго», импортирующий антрацит из РФ – самый высокий! Совковая кастрюля – «украинский значит дешевый» никак не покинет мозг ни политиков, ни критикуемых ими чиновников. Адепты импорта и «дешевизны украинского угля» доведут страну до того, что весь уголь рано или поздно придется импортировать.

Ложный стереотип настолько живуч, что НАБУ вознамерилась расправиться с НКРЭКУ за то, что регулятор посмел приравнять в ОРЦ украинский уголь к импортному. «Энергетик» Ситник видит в этом большую зраду. Зато «не видит» официальную информацию Минэнергоугля, согласно которой себестоимость госшахт приблизилась к 2800 грн/т (при роттердамкой цене 2000 грн/т). Как и «не видит» того, что в постблокадной реальности цена «Роттердам+» на весь уголь отражена только в обобщенном тарифе для промышленных потребителей, а для производителей электроэнергии ценовая дискриминация все равно сохраняется. Те, кто работает на украинской марке Г получают покрытие цены угля гораздо ниже «Роттердама», а те, кто импортируют антрацит – гораздо выше. Парадоксально, но антикоррупционный орган своими действиями по факту пытается сохранить коррупционный механизм нерыночного ценообразования с кривыми костылями государственных дотаций.

Безусловно, импорт сейчас нужен. Очень нужен. Блэкаут зимой точно не нужен Украине. Но финансирование импорта не должно осуществляться за счет «экономии» на цене украинского угля. Ибо такая позиция даже не в долгосрочной, а уже в среднесрочной перспективе приведет к потере целой отрасли. И если для этого необходимо повышать ОРЦ, то это нужно делать. Время для игр в коммунизм закончилось. У нас нет выбора – покупать украинский уголь «по Роттердаму» или дешевле. У нас выбор – покупать «по Роттердаму» украинский или импортный. А как я выше уже указал, импортный = российский. Из какой бы страны формально он в Украину не следовал…

Источник: hvylya.net