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Кредиты с подвохом: о чем умалчивают в банках и что стоит знать украинцам
Большинство банков скрывают реальные условия предоставления кредитов, а заемщики не знают, куда жаловаться. Таковы данные социсследования Агентства США по международному развитию (USAID). В течение июня авторы проекта опросили более тысячи респондентов, нанесли более сотни визитов в роли "тайных покупателей" в финучреждения Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Запорожья, а также изучили их рекламу и кредитные договора и на этой неделе представили результаты.
Согласно данным исследования, 73,6% рекламных материалов о займах вообще не содержат информации о стоимости кредита, в остальных же случаях стоимость прописана запутанно. Оставляет желать лучшего и письменная информация об условиях кредита: в 68% случаев "тайному клиенту" ее вообще не предоставляли, а если и давали, то не в полном объеме. Зато устно банковские клерки отвечали охотно — в 80% случаев консультировали по основным условиям. При этом о праве отказа от договора сообщили лишь в 54% случаев, а о последствиях просрочки платежа — в 35%. Уровнем дохода потенциального заемщика финработники интересовались лишь в 41% случаев. Что касается договоров на потребительские кредиты, то они часто противоречат законодательству. И всего в 15% случаев консультант разрешил "тайному покупателю" взять домой копию кредитного договора, чтобы спокойно взвесить все за и против и окончательно принять решение — брать или не брать кредит.
"В 33% договоров не расписана суммарная стоимость кредита, в 17% — нет графика платежей, в 54% договоров есть условия, которые нарушают право заемщика на досрочное возвращение кредита, — отмечают авторы исследования. — Больше половины содержат несправедливые условия: навязывают допуслуги, право кредитора в одностороннем порядке разрывать договор, а также раскрывать банковскую тайну и персональные данные".
При этом 41% опрошенных не знают, куда обратиться в случае конфликта с кредитором, а 78% предпочли бы вообще не жаловаться.
По словам зампредседателя НБУ Екатерины Рожковой, сегодня в Украине отсутствует комплексная защита прав потребителей финуслуг: "Поэтому НБУ уделяет значительное внимание законопроекту по совершенствованию защиты прав потребителей финуслуг, который готовится на повторное второе чтение в ВР. Нужна правовая основа взаимодействия физлиц с банками по европейскому образцу. НБУ получит полномочия определять и контролировать минимальный объем информации, которая должна предоставляться потребителю по каждому виду банковских услуг".
Проблему решат новый закон и омбудсмен
Банкиры отмечают, что, несмотря на кризис, в последнее время интерес народа к кредитам вырос в 4—5 раз. При этом люди стали внимательнее и все чаще хотят знать подробную структуру процентных ставок, штрафов, комиссий. Более того — с 20 июня вступил в силу закон "О потребительском кредитовании": появились паспорт кредита и кредитные посредники, разрешили заключать е-договоры, в рекламе кредита запретили указывать "ставка 0%" или "беспроцентный".
Как он работает, покажет вторая волна визитов "тайных клиентов", запланированная на декабрь этого года. "Первое исследование показало, что украинский потребитель все еще остается уязвимым и незащищенным при получении кредитов. Мы очень надеемся, что ситуация изменится к лучшему", — говорит замруководителя проекта USAID Юлия Ветка.
Также, по словам банкиров, помочь решить проблему может внедрение в Украине института финансового омбудсмена, который помогал бы банкам и их клиентам объективно разбирать споры в правовом поле, а соответственно — вернул бы доверие клиентов к финсистеме. Но параллельно с этим нужно повышать и финансовую грамотность среди населения — заемщики должны знать, как правильно выбирать банк, и на какие подводные камни обращать внимание при подписании договора, а также каким образом защищать права в случае возникновения форс-мажоров.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, кредит, банки, украинцы
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