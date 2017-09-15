Порошенко обсудил с президентом ЕБРР финансирование проектов в Украине

15.09.2017 09:08

Президент Петр Порошенко поблагодарил руководителя ЕБРР Суму Чакрабарти за постоянную поддержку в проведении реформ в Украине и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы высоко ценим активную роль ЕБРР во внедрении проектов в государственном секторе, в частности в энергетике и транспорте, а также инвестировании в частный и банковский секторы", - отметил Порошенко.

Он призвал ЕБРР больше использовать возможности сотрудничества с местными властями в Украине, поскольку благодаря децентрализации они получили дополнительные финансовые полномочия.

Президент Украины положительно оценил деятельность ЕБРР в вопросах администрирования Чернобыльского Фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

Источник: ukrinform.ru