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Порошенко обсудил с президентом ЕБРР финансирование проектов в Украине
Президент Петр Порошенко поблагодарил руководителя ЕБРР Суму Чакрабарти за постоянную поддержку в проведении реформ в Украине и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы высоко ценим активную роль ЕБРР во внедрении проектов в государственном секторе, в частности в энергетике и транспорте, а также инвестировании в частный и банковский секторы", - отметил Порошенко.
Он призвал ЕБРР больше использовать возможности сотрудничества с местными властями в Украине, поскольку благодаря децентрализации они получили дополнительные финансовые полномочия.
Президент Украины положительно оценил деятельность ЕБРР в вопросах администрирования Чернобыльского Фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.
Источник: ukrinform.ru
Теги: Украина, Донбасс, ЕБРР, Порошенко
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