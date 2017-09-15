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ПОРОШЕНКО ПРИЗВАЛ СИЛОВЫЕ ОРГАНЫ РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКИ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что руководство силовых органов должно решительно реагировать на противозаконные попытки давления на бизнес.
Такое заявление он сделал во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, информирует пресс-служба Главы государства.
Порошенко, в частности, поручил силовикам создать эффективную обратную связь с представителями бизнеса. Глава государства привел пример существующей правительственной "горячей линии" и обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с поручением изучить вопрос создания подобной "горячей линии" в прокуратуре - с целью пресечения давления на бизнес.
Кроме того, Президент обратился с просьбой предоставлять такую информацию и в Администрацию Президента.
"Я думаю, что всех поражает образ предпринимателя с пистолетом у виска. И этот пистолет может быть не только от правоохранителей, но и от негодяев в камуфляже, которые рейдерски захватывают Украины… Пройдите судебное обжалование, защитите свою позицию, дайте возможность оплатить, и действуйте только в этом алгоритме", - отметил Президент, комментируя проверки бизнеса со стороны правоохранительных органов.
"Не может быть людей в камуфляже и балаклавах, если нет запроса на добровольное предоставление информации, и предприятие, согласно решению суда, эту информацию предоставило… Я прошу принять, как жесткое указание Президента. И я, и Правительство, и прокуратура, как структура, которая осуществляет надзор за действиями силовиков, будем на это реагировать. Причем реакция будет - публичная", - добавил Порошенко.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, органы, бизнес, Порошенко
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