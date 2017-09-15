ПОРОШЕНКО ПРИЗВАЛ СИЛОВЫЕ ОРГАНЫ РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКИ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС

15.09.2017 11:48

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что руководство силовых органов должно решительно реагировать на противозаконные попытки давления на бизнес.

Такое заявление он сделал во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, информирует пресс-служба Главы государства.

Порошенко, в частности, поручил силовикам создать эффективную обратную связь с представителями бизнеса. Глава государства привел пример существующей правительственной "горячей линии" и обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с поручением изучить вопрос создания подобной "горячей линии" в прокуратуре - с целью пресечения давления на бизнес.

Кроме того, Президент обратился с просьбой предоставлять такую информацию и в Администрацию Президента.

"Я думаю, что всех поражает образ предпринимателя с пистолетом у виска. И этот пистолет может быть не только от правоохранителей, но и от негодяев в камуфляже, которые рейдерски захватывают Украины… Пройдите судебное обжалование, защитите свою позицию, дайте возможность оплатить, и действуйте только в этом алгоритме", - отметил Президент, комментируя проверки бизнеса со стороны правоохранительных органов.

"Не может быть людей в камуфляже и балаклавах, если нет запроса на добровольное предоставление информации, и предприятие, согласно решению суда, эту информацию предоставило… Я прошу принять, как жесткое указание Президента. И я, и Правительство, и прокуратура, как структура, которая осуществляет надзор за действиями силовиков, будем на это реагировать. Причем реакция будет - публичная", - добавил Порошенко.

Источник: bykvu.com