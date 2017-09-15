- "Первого русского убил в 15": сеть довела до слез история о Яценюке-боевике21:28
- "Дети сами спасали друг друга" – мать ребенка, пострадавшего во время жуткого пожара в одесском лагере21:15
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму21:07
- Вблизи аэродрома Борисоглебск разбился самолет: пилоты живы20:49
- Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат20:06
- Как оккупанты расправляются с украинскими патриотами в аннексированном Крыму19:49
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- НИ ОДИН "СЕРЬЕЗНЫЙ" КОРРУПЦИОНЕР НЕ СУДИМЫЙ: ВАКАРЧУК НАПИСАЛ ОБРАЩЕНИЕ К ВЛАСТИ17:03
- Лучшей защитой от России стало бы понимание ее намерений - экс-министр обороны США16:37
- Переселенка з Донецька створила в Луцьку жіночий клуб15:51
"Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
Российский социолог Игорь Эйдман считает, что журналисты издания Focus несправедливо присвоили президенту РФ "статус собаки". Об этом он написал на своей странице в "ФБ", передает "Диалог.UA".
По его словам, Путин гораздо "хуже животного", и его действия на посту главы российского государства всякий раз это подтверждают, при этом, чтобы не быть голословным, Эйдман решил закрепить свои слова конкретными фактами.
Речь идет о "преступной политике Кремля в отношении Украины". В связи с этим он отметил, что собаки никогда не будут бросаться на соседей и уже тем более кичиться своей жестокостью. "Собаки (если они, конечно, не бешеные) не будут бросаться на ваших соседей, пытаясь во что бы то ни стало пометить и отжать их квартиру. Путин захватил украинские территории и вцепился в них даже не собачьей, а волчьей хваткой", - сказал социолог.
Теги: Донбасс, Путин, животное, собака
- Мнение эксперта: Путину не выгоден и не нужен Донбасс, у него планы по всей Украине
- Что ждать от первой встречи Путина и Трампа
- Тимошенко: я общалась с Путиным
- Мнение эксперта: Кремль потерпел поражение в Украине, цена провала огромна
- Украина может вернуть Донбасс раньше, чем Путин снова станет президентом
- Мнение: "Хаос - это наше главное противоядие против "русского мира"
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- Донецька область у наступному році повернеться в Україну, – Гримчак18:30
- Керченский мост несет убытки Мариуполю18:10
- Смена Захарченко и Плотницкого: появились новые возможные кандидаты17:36
- Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска16:50
- ЖЕБРИВСКИЙ ЖДЕТ 1,3 МЛРД. ГРН. ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА13:50
- Как жителям Донбасса получить компенсацию за разрушенное обстрелами жилье13:04
- Обострение под Песками: На Донбасс возвращается большая война12:43
- На Донетчине шахтеры устроили митинг из-за долгов по зарплате12:28
- "Первого русского убил в 15": сеть довела до слез история о Яценюке-боевике21:28
- "Дети сами спасали друг друга" – мать ребенка, пострадавшего во время жуткого пожара в одесском лагере21:15
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму21:07
- Вблизи аэродрома Борисоглебск разбился самолет: пилоты живы20:49
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- В Марьинке и Красногоровке проверили готовность к отопительному сезону20:16
- Украина увеличила экспорт товаров на 22% – Госстат20:06
- Как оккупанты расправляются с украинскими патриотами в аннексированном Крыму19:49
- Биологи собрались возродить вымерший вид19:28
- Мариупольский стронгмен Александр Лашин установил в Черкассах новый рекорд Украины19:06
- ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете20:38
- Нобель бы поржал: Что такое Шнобелевская премия и чем известны ее лауреаты18:51
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?17:50
- Как омолодить организм с помощью недорогого и эффективного средства16:20
- Радужная терапия: как цвета могут повлиять на здоровье14:25
- Вирус, вызывающий пневмонию, можно побороть пивом11:02
- Инфаркты больше грозят бедным людям - исследование врачей09:47
- Как вести дискуссию? 5 полезных советов08:06
- Импортный уголь = российский21:24
- 10 советов, как стать настоящим профессионалом20:46
- “Думали, вы дольше продержитесь на отжатых "ДонМаках" и заводах. Донбасс теперь кормит только Захарченко”, – соцсети отреагировали на бегство из "ДНР" пропагандиста Филлипса
- Главаря боевиков насовсем "эвакуируют" из Донбасса в Россию: Тымчук сообщил о неожиданном приказе Москвы
- Террористы "ДНР" согласились на введение миротворцев на Донбасс при одном условии: стали известны детали
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- "Это просто капитуляция России и уничтожение "Л/ДНР"!" - Стрелков-Гиркин возмущен новым предложением Путина по Донбассу
- Пенсии: платить или не платить — советы от международных экспертов. ВИДЕО
- На Украине сообщили о смерти Виктора Януковича
- Правительство увеличило соцвыплаты переселенцам
- Готовьтесь к ранней зиме: синоптики дали прогноз на октябрь
- ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ НА УЧЕТ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ