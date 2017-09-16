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Как оккупанты расправляются с украинскими патриотами в аннексированном Крыму
8 лет в колонии должен отсидеть один из лидеров крымских татар Артем Чийгос. Международная община выразила протест России.
Ахтема Чийгоза задержали в Крыму 29 января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Его обвинили в организации массовых беспорядков.
Многие люди в Симферополе пришли под стены суда, чтобы поддержать Чийгоза. Украина решила просить экстрадиции Чейгоза. Он уже отсидел 2 года и 9 месяцев в СИЗО, адвокат подал апелляцию, но из-за большого объема дел рассмотрение начнется не раньше следующего года.
До передачи дела в Верховный суд РФ, нам нужно ознакомиться с протоколом и подать на него свои жалобы. Он должен быть очень объемным – 6000 листов – по словам секретаря. И нужно будет это все вычитать и найти нарушения. Кроме того, еще нужно будет ознакомиться с материалами судебного следствия,
– сказал адвокат Николай Полозов.
Через два дня после объявления приговора на Майдане Незалежности в Киеве собрались те, кто решил поддержать Ахтема Чийгоза
В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, правозащитники, народные депутаты Украины, крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров после его аннексии, и жители украинской столицы.
Источник: 24tv.ua
Теги: Донбасс, Крым, патриоты, оккупанты
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