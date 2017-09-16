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Лучшей защитой от России стало бы понимание ее намерений - экс-министр обороны США
Лучшая защита от вмешательства стало бы понимание того, что Россия собирается сделать. Об этом на саммите YES сказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
"К примеру, во Франции готовились к вмешательству РФ в выборах. Поэтому повлиять на голосование не удалось", - привел пример он.
По мнению Гейтса, Путин попал в советскую ловушку. Он устроил вторжение в Украину и Сирию, чтобы якобы "бросить вызов Западу". Но пока он это делает, российская экономика остается слабой и зависимой от продажи энергоносителей.
"Чем дольше он откладывает решение внутренних экономических проблем ради конфликта с Западом, тем быстрее его силы иссякнут. СССР не смог конкурировать с Западом долго без экономики. Россия тоже в этой ловушке", - сказал Гейтс.
В свою очередь, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что деэскалация между Россией и Украиной возможна. По его словам, Киеву следует добиваться стабильности в отношениях с Москвой. А также не стоит исключать российские предложения относительно миротворцев.
В свою очередь, экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил, что на предложение России относительно миротворцев надо трезво смотреть. Стоит понимать, что она означает. Или это проявление желания Москву договариваться о мире, или просто очередной маневр.
Подобную позицию на саммите YES вчера высказал и экс-Госсекретарь США Джон Керри. Он отметил, что в случае предложения РФ по миротворцам в Донбассе надо убедиться, что это не ловушка.
Источник: zn.ua
Теги: экономика, Россия, Донбасс, защита
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