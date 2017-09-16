Лучшей защитой от России стало бы понимание ее намерений - экс-министр обороны США

16.09.2017 16:37

Лучшая защита от вмешательства стало бы понимание того, что Россия собирается сделать. Об этом на саммите YES сказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

"К примеру, во Франции готовились к вмешательству РФ в выборах. Поэтому повлиять на голосование не удалось", - привел пример он.

По мнению Гейтса, Путин попал в советскую ловушку. Он устроил вторжение в Украину и Сирию, чтобы якобы "бросить вызов Западу". Но пока он это делает, российская экономика остается слабой и зависимой от продажи энергоносителей.

"Чем дольше он откладывает решение внутренних экономических проблем ради конфликта с Западом, тем быстрее его силы иссякнут. СССР не смог конкурировать с Западом долго без экономики. Россия тоже в этой ловушке", - сказал Гейтс.

В свою очередь, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что деэскалация между Россией и Украиной возможна. По его словам, Киеву следует добиваться стабильности в отношениях с Москвой. А также не стоит исключать российские предложения относительно миротворцев.

В свою очередь, экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил, что на предложение России относительно миротворцев надо трезво смотреть. Стоит понимать, что она означает. Или это проявление желания Москву договариваться о мире, или просто очередной маневр.

Подобную позицию на саммите YES вчера высказал и экс-Госсекретарь США Джон Керри. Он отметил, что в случае предложения РФ по миротворцам в Донбассе надо убедиться, что это не ловушка.

Источник: zn.ua