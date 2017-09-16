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Только 2,4% украинских студентов в Польше планируют вернуться в Украину, – исследование
16.09.2017 09:20
Только 2,4% украинских студентов в Польше планируют после завершения учебы насовсем вернуться в Украину.
Об этом свидетельствуют данные исследования, которое подготовил польский центробанк совместно с Варшавским университетом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.
Как говорится в исследовании, планы окончательно вернуться в Украину озвучивают лишь 2,4% студентов, обучающихся в Польше.
При этом 36,6% респондентов хотят остаться в Польше навсегда, а 32,5% - ездить туда подзаработать.
Еще 22% студентов хотят сменить Польшу на другие страны.
Источник: biz.censor.net.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, студенты
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