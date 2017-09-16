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Только 2,4% украинских студентов в Польше планируют вернуться в Украину, – исследование

16.09.2017 09:20
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Только 2,4% украинских студентов в Польше планируют вернуться в Украину, – исследование

Только 2,4% украинских студентов в Польше планируют после завершения учебы насовсем вернуться в Украину.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое подготовил польский центробанк совместно с Варшавским университетом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Как говорится в исследовании, планы окончательно вернуться в Украину озвучивают лишь 2,4% студентов, обучающихся в Польше.

При этом 36,6% респондентов хотят остаться в Польше навсегда, а 32,5% - ездить туда подзаработать.

Еще 22% студентов хотят сменить Польшу на другие страны.

Источник: biz.censor.net.ua



Теги: Украина, Донбасс, Польша, студенты
 
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