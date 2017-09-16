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В каких случаях вас может остановить дорожная полиция
В каких случаях дорожная полиция имеет право останавливать автомобиль.
В июне 2017 года в Украине появилась новая «разновидность» патрульной полиции – дорожная. Многие ее уже успели окрестить «воскресшей» Госавтоинспекцией (ГАИ). Тем не менее, за последние несколько лет отношения представителей правопорядка и водителей несколько изменились.
В 2015 году Петр Порошенко подписал документ, в котором перечислены причины, по которым в Украине может быть остановлено транспортное средство сотрудниками патрульной полиции, в том числе и дорожной. Документ этот называется закон «О национальной полиции».
В законе прописаны права и обязанности полиции, которая заменила, как патрульно-постовую службу, так и сотрудников ГАИ. В частности, в документе четко указаны правила остановки транспортных средств. Ниже приводится список случаев, в которых сотрудники дорожной полиции имеют право остановить автомобиль. Сразу хотим отметить, что такой причины, как «проверка документов», в правилах остановки автомобилей больше нет.
Для того, чтобы аргументировано вести диалог с полицейским, вы даже можете распечатать эти правила.
Правила остановки автомобиля прописаны в статье 34 закона «О национальной полиции». Первое что вы должны знать – полицейский обязан назвать причину, по которой он остановил ваш автомобиль.
Причина остановки транспортных средств в Украине
Нарушение правил дорожного движения;
Нет номерного знака, или он закреплен в неположенном месте. Также полицейский имеет право вас остановить, если ваши номера заляпаны грязью и цифры на них не видны;
Если есть признаки того, что ваш автомобиль неисправен;
Если есть подозрение, что вы, ваша машина, или пассажиры, имеете отношение к дорожно-транспортному происшествию, или прочим нарушениям закона;
Если автомобиль находится в розыске;
Если есть необходимость опросить водителя или пассажиров, которые могут быть свидетелем аварии;
Если груз на вашем автомобиле закреплен ненадлежащим образом;
Если вы установили на автомобиль световые или звуковые сигналы, которые запрещены законом;
Полицейский также имеет право остановить автомобиль и попросить водителя о помощи или даче свидетельских показаний.
Все остальные причины остановки автомобиля – незаконны.
Источник: autonews.ua
Теги: Донбасс, закон, полиция, автомобиль
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