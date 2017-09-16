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В Украине сделали тревожное заявление по планам Кремля на Донбассе
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия ни при каких условиях не прекратит финансирование боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Об этом он сообщил в блиц-интервью "Апострофу".
"Россия никогда не бросит ни "ДНР", ни "ЛНР", потому что главная стратегическая цель РФ - сделать из этих двух образований тот хвост, за который они будут держать собаку. То есть, не выпустить Украину со своей политической орбиты. Поэтому из последних сил, они урежут любую статью из бюджета, но будут финансировать эти "республики", - сказал эксперт
По его словам, если РФ урежет бюджет ОРДЛО, то значит Кремль договорился о финансировании данных регионов с Киевом.
"А если они урезают бюджет, значит, договорились с нашим руководством о перекладывании содержания этих двух регионов на наши плечи, что, в принципе, происходило с самого начала – мы не разрывали торгово-экономические связи с этими регионами. А сейчас просто России тяжело, поэтому мы всячески помогаем содержать эти две "республики", - подчеркнул Жданов.
Он напомнил, что Россия пытается втолкнуть ОРДЛО в виде квазигосударств с особым статусом обратно под контроль Украины.
"Конечно, присутствие российского солдата, но с шевроном на рукаве сил "самообороны" этого новообразования или "народной милиции", будет давать возможность России контролировать там политическую ситуацию. А право вето насчет всех вопросов в масштабах Украины будет давать возможность России регулировать нашу политическую деятельность", - отметил эксперт
Теги: Украина, Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР
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