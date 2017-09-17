Луценко на YES: Дайте мне 50 антикоррупционных судей и мы перевернем страну

17.09.2017 09:06

Антикоррупционный суд должен быть создан в кратчайшие сроки, для всех регионов Украины, при этом неважно, будет это отдельный суд или отдельная палата в уже существующем суде, подчеркивает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я выступаю за создание Антикоррупционного суда, который будет создан без политиков, для всех институтов, а не только для НАБУ, для всех коррупционеров, а не только для столичных", – заявил генпрокурор в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Он отметил, что для него не столь важно, как именно это будет оформлено: "Будет это отдельный суд или отдельная палата – меня не касается! Этот суд должен быть для всех коррупционеров и как можно быстрее!"

По словам генпрокурора, создание нового суда как отдельной структуры с отдельными помещениями будет несколько затянуто во времени.

"Моя историческая память говорит, что на это (создание новой структуры – ИФ) уходят минимум годы… Да, я как генпрокурор просил знакомых коллег-депутатов… внести другой закон: в существующем суде создать отдельную палату… в каждом областном центре и в столице, на открытом конкурсе из числа новых судей за три месяца будут набраны новые судьи", – признал, меж тем, Ю.Луценко.

"Дайте мне 50 судей Антикоррупционной палаты или Антикоррупционного суда в этом году – и мы повернем страну к нормальной жизни", – подытожил генпрокурор.

Ранее Юрий Луценко заявил о завершении расследования почти всех дел в отношении окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука.

На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года.

Источник: segodnya.ua