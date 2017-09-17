Одесскую "Викторию", в которой погибли дети, строили с безумными откатами

17.09.2017 20:44

Один из строителей, который принимал участие в реконструкции детского лагеря "Виктория" в качестве субподрядчика, рассказал редакции " Думской " об особенностях строительства детского лагеря "Виктория"

"Да, фактически мы были субподрядчиками, выполняли свою часть работы, - рассказал он. - Но скорее нас можно назвать« шабашников »- никаких документальных свидетельств нашей работы на этом объекте нет. Платили по минимуму. Многие исполнители возмущались тем, что ради экономии денег и времени их заставляют отступать от технологии.

Внешние стены строили опытные специалисты, не из Одессы. Мне было интересно с ними общаться: у нас деревянные дома не сильно популярны, профессионалов мало. Они рассказывали, что для окончательной усадки дерева здание должно отстояться не менее года - перенести все сезоны, весь диапазон температур и параметров влажности воздуха. Специалисты возмущались тем, что их заставили сделать всю работу за четыре месяца. В результате они отказались от каких-либо гарантий и уехали, так и не подписав ни одного документа. Вроде как и денег им в итоге недоплатили. Противопожарное пропитки бруса, из которого собирали внешние стены, проводили прямо на стройплощадке - так это полагается по технологии. Никакого специального оборудования: прямо во время шлифовки дерево покрывают специальным огнеупорным составом, который проникает на 1-2 сантиметра и вроде как должен защитить от открытого огня извне. Как поведет себя такой брус при сильного пожара - сказать не могу, под верхним слоем там остается вполне себе горючая, хорошо просушена древесина.

Обработку, сантехнику, электрику, окна делали другие люди. Я не помню, чтобы деревянные части для внутренней отделки то обрабатывали. Не знаю, может, это делают прямо при изготовлении вагонки и шпона, а может, просто ради экономии времени и денег от этого отказались.

Вообще, всех строителей на этом объекте очень сильно торопили, а деньги - это вообще отдельный разговор. По моим подсчетам, цены были "загнутые" минимум в три-четыре раза, а работы проводили в самом "экономическом" режиме. Мы работали - жить-то надо, старались по возможности делать все по-человечески.

Думаю, пожар, действительно, началась с электропроводки - говорят, там было много проблем. Экономили на всем, от пересечения проводов к качеству монтажа. И то, что сигнализация не работала, как положено, меня тоже не удивляет

Напомним, всего на реконструкцию "Виктории" ушло более 60 млн грн (если считать вместе со спорткомплексом). Подрядчиком была компания "Юг-Укрбуд", победившей на тендере компании "Монолит". Обе принадлежат партнерам по бизнесу - Светлане Донченко, Любви и Юрию Резникову. Это совладельцы канатной дороги и арендаторы пляжа в Отраде.

В 2016 году управление капстроительства заключило с "Юг-Укрстроя" дополнительный договор (без тендера!) Еще на 11 млн грн. Речь шла об установлении автоматической пожарной сигнализации. Той самой, которая не сработала.

По странному капризу чиновников спальные корпуса лагеря построили в виде деревянных срубов, то есть был выбран самый потенциально опасный вариант из всех возможных. Согласно смете, дерево должно было подвергнуться специальной противопожарной обработке. Однако, домик горел, как дрова, и сгорел дотла.

Отметим, что реконструкция длилась с 2014 года. А с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 го губернатором Одесской области был Михаил Саакашвили.

Источник: expres.ua



