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Трагедия в Одессе: в МВД сделали заявление

17.09.2017 11:25
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Трагедия в Одессе: в МВД сделали заявление

Министерство внутренних дел Украины выразило соболезнования семьям детей, которые трагически погибли во время пожара в детском лагере «Виктория» Одессы.

Об этом говорится на странице МВД Украины на странице в Facebook, передает «Слово и Дело».

В ведомстве сообщили, что гарантируют объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказание виновных в рамках действующего законодательства.

«В то же время, мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций. Проявите человечность и сострадание к семьям, которые потеряли самое дорогое – детей», – призвали в МВД.

Как уже сообщалось, в ночь на 16 сентября в одесском лагере «Виктория» произошел масштабный пожар. Известно, что в лагере находилось 42 ребенка. Чтобы спастись дети выпрыгивали из окон. Трое детей погибли, двое госпитализированы.

Открыто уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

Согласно ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря. Мера пресечения будет избрана судом.

Родители детей, активисты и оппозиционеры организовали митинг с требованием встретиться с мэром Геннадием Трухановым.



Теги: Донбасс, Одесса, пожар, МВД
 
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