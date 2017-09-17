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Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
Украинская певица выступила на концерте в Савиньоне – элитном коттеджном городке на юге Одессы вчера вечером, 16 сентября.
Жители Одессы возмущены поведением некоторых украинских звезд шоубиза, которые не смотря на трагедию и объявленный в регионе траур по трем погибшим в страшном пожаре девочкам, не отказались от концертов в городе, сообщает "Диалог.UA".
Оказывается, вчера вечером 16 сентября в престижном коттеджном городке "Савиньон", что в 18 километрах от центра города, пели, веселились и развлекались, как ни в чем не бывало. Перед состоятельной публикой пела Ирина Билык и сыпал остротами шоумен Олег Филимонов.
Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" написал общественный активист Сергей Стерненко: "Траур? Уважение к людям и стране? Нет, не слышали. Прямо сейчас под Одессой, в Совиньоне, выступила поклонница россии Ира Билык. Ей пофиг "ваша война", оккупированный Крым, который она посещала, и объявленный траур в связи с гибелью детей сегодня. Она вне политики и за бабло. Ира, ты не человек, а нечто гораздо ниже".
Информацию, опубликованную Стерненко, подтверждают и другие жители города. Они разместили фотографии со скандального концерта. Многие пишут, что шум музыки, отблески и залпы фейерверков разносились по всей округе. Возмущению жителей города нет придела.
В то же время, далеко не все звезды эстрады и организаторы концертов наплевали на беду одесситов. Вчера в "Зеленом театре" в Одессе должен был состояться концерт группы Бумбокс. Об отмене увеселительного мероприятия вначале сообщила администрация "Зеленого театра", а затем и сами музыканты, которые выразили свои соболезнования жителям города и пообещали приехать позже, в более подходящий для праздника и музыки момент. Организаторы заверили, что вернут деньги за билеты.
Теги: Донбасс, Одесса, концерт, траур
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