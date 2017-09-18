Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе

18.09.2017 11:12

Странам Европы необходимо и в дальнейшем оказывать четкую поддержку Украине, ведущей борьбу с агрессией России.

Как передает replyua.net со ссылкой на информацию пресс-центра штаба антитеррористической операции, такая точка зрения была озвучена бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Отмечается, что делегация иностранных политиков, которую возглавил Расмуссен, накануне совершила визит в некоторые регионы Донбасса. Члены делегации узнали, какая сейчас ситуация в районе проведения АТО, а также как Москва нарушает подписанные в Минске договоренности.



«Сейчас, когда на территории Украины находятся более срока тысяч российских военных и пророссийских боевиков, Европе нужно и далее занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины», - отметил Расмуссен.



Ранее волонтер Евгений Дикий на своей странице в Facebook писал, что судя по тому, как российское руководство реагирует на возможность предоставления США для Украины летального вооружения, есть основания надеяться на то, что Вашингтон примет позитивное решение для Украины.