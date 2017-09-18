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Дело «2 мая»: под судом началась драка

18.09.2017 21:38
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Дело «2 мая»: под судом началась драка

В городе Черноморске, что в Одесской области, под зданием местного суда произошли две драки. Причем интервал между ними был совсем незначительным. В потасовке приняли участие несколько десятков правоохранителей и активистов, о чем пишет «Интерфакс-Украина». 

Как информирует replyua.net, ранее суд вынес постановление о невиновности подозреваемых в деле о событиях, имевших место в Одессе 2 мая 2014 года. Издание отмечает, что собравшиеся у здания суда активисты бросали в правоохранителей бутылки с жидкостью, палки, а также несколько раз предпринимали попытку прорыва оцепления. В ответ на такие действия одесситов стражи порядка вынуждено применили слезоточивый газ, не дав, таким образом, активистам прорваться. Отмечается также, что вблизи с правоохранительными органами взорвался взрывпакет. Собравшиеся у здания суда активисты всячески протестуют против решения фемиды и предпринимают попытки помешать вывезти из суда подозреваемых. 

Напомним, ранее уже сообщалось, что в своем «Фейсбуке» блогер Денис Казанский оставил сообщение о том, что несколько представителей Антимайдана, которых подозревали в осуществлении массовых бунтов, которые закончились летальным исходом, были признаны фемидой невиновными. 



Теги: Донбасс, Одесса, драка
 
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