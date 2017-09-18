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Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев
Национальный банк Украины 18 сентября опубликовал Основы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу. Оценки НБУ по росту зарплат, инфляции и уровню безработицы на ближайшие три года существенно расходятся с планами правительства
Ранее планы Кабмина по росту минимальных зарплат и ВВП были отражены в проекте государственного бюджета на 2018 год, который 15 сентября презентовал премьер-министр Владимир Гройсман.
В текущем году правительство Владимира Гройсмана предполагает рост средней зарплаты по стране до 7104 гривен. Нацбанк считает, что украинцы в среднем будут зарабатывать не более 6770 гривен. Дальше – больше: в последующие три года прогнозы банкиров и министров расходятся не менее, чем на тысячу гривен. К примеру, Кабмин считает, что в 2020 году украинцы в среднем будут зарабатывать 10,5 тысяч гривен, а НБУ – 8918 грн.
В основах денежно-кредитной политики НБУ прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 12,7%. По расчетам Кабмина, рост составит более 16 процентов. В 2018, 2019 и 2020 годах инфляционные прогнозы правительства и Нацбанка практически совпадают: через три года инфляция должна сократиться до 6%.
Нестыковки в прогнозах есть и по уровню безработицы: правительство намерено сократить ее с 9,3% до 8%, а НБУ – до 7,8%. Если говорить, в абсолютных цифрах, то разница в прогнозах составляет 132 тысячи безработных украинцев.
Ранее сообщалось, что в проекте Госбюджета Украины на 2018 год заложено значительное увеличение финансирования Кабинета министров, президента и Верховной Рады. По сравнению с прошлым годом финансирование правительства вырастет более, чем на 1 миллиард гривен.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, зарплата, Национальный банк, Гройсман
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