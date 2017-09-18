Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель

18.09.2017 15:48

В текущем году урожай картофеля будет очень скудным, и уже через пару недель цены на картофель резко возрастут. Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, об этом заявил Николай Гордийчук, президент Украинской ассоциации производителей картофеля.



«Мы видим, что у населения в этом году практически нет урожая картошки. Во Львовской, Волынской, Тернопольской областях — главных картофельных регионах страны очень мало картофеля», - заявил эксперт. По его словам, создались отличные погодные условия для уборки урожая, однако поздние заморозки погубили большую часть картофеля, и он будет очень плохого качества. Гордийчук отметил, что ранние сорта погибли из-за морозов, а поздние сорта, напротив, не выдержали очень жаркой погоды в летние месяцы.



«Сейчас в некоторых регионах тоже очень сухо, в грунте идет «грудка», которая травмирует корнеплоды. Такой картофель плохо хранится», - отмечает эксперт. Напомним, что в этом сезоне эксперты фиксируют самые высокие цены на овощи и фрукты за последние несколько лет. Рекордными были цены на арбузы.