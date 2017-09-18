Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель

18.09.2017 15:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель

В текущем году урожай картофеля будет очень скудным, и уже через пару недель цены на картофель резко возрастут. Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, об этом заявил Николай Гордийчук, президент Украинской ассоциации производителей картофеля. 

«Мы видим, что у населения в этом году практически нет урожая картошки. Во Львовской, Волынской, Тернопольской областях — главных картофельных регионах страны очень мало картофеля», - заявил эксперт. По его словам, создались отличные погодные условия для уборки урожая, однако поздние заморозки погубили большую часть картофеля, и он будет очень плохого качества. Гордийчук отметил, что ранние сорта погибли из-за морозов, а поздние сорта, напротив, не выдержали очень жаркой погоды в летние месяцы. 

«Сейчас в некоторых регионах тоже очень сухо, в грунте идет «грудка», которая травмирует корнеплоды. Такой картофель плохо хранится», - отмечает эксперт. Напомним, что в этом сезоне эксперты фиксируют самые высокие цены на овощи и фрукты за последние несколько лет. Рекордными были цены на арбузы. 



Теги: Украина, Донбасс, цена, картофель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх