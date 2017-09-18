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На Украину надвигается смертельный ураган из Румынии
Сильный ураган стал причиной гибели восьмерых человек в Румынии
Более 70 также попали в больницы из-за чрезвычайно сильных порывов ураганного ветра.
Большая часть пострадавших – жители города Тимишоара на западе страны. Ветер срывал крыши домов и валил деревья, повредил линии электропередач и каналы водоснабжения.
Мэр Тимишоары Николае Робу заявил, что властей никто не предупреждал об урагане, в сводке был только дождь. Экстренные службы Румынии просят жителей не выходить на улицу.
Примечательно, что согласно прогнозам синоптиков, этот разрушительный ураган движется в сторону Украины.
Напомним, что в Черновцах внезапно налетевший ураган, который продолжался всего несколько минут, добавил работы коммунальщикам в городе. В результате стихии повалены с десяток деревьев, разбиты автомобили и даже побиты окна в домах жителей города.
Как писала Politeka, общий ущерб, нанесенный американской экономике ураганами «Харви» и «Ирма», оценивается примерно в 290 млрд долл., или 1,5% ВВП страны. Такое мнение высказал американской компании AccuWeather Джоэл Майерс.
Напомним, количество стихийных бедствий в мире с 1970 года увеличилось более чем в четыре раза — примерно до 400 в год.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Ukrainianwall
Теги: Донбасс, Румыния, погода, ураган
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