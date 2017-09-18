На Украину надвигается смертельный ураган из Румынии

18.09.2017 11:47

Сильный ураган стал причиной гибели восьмерых человек в Румынии

Более 70 также попали в больницы из-за чрезвычайно сильных порывов ураганного ветра.

Большая часть пострадавших – жители города Тимишоара на западе страны. Ветер срывал крыши домов и валил деревья, повредил линии электропередач и каналы водоснабжения.

Мэр Тимишоары Николае Робу заявил, что властей никто не предупреждал об урагане, в сводке был только дождь. Экстренные службы Румынии просят жителей не выходить на улицу.

Примечательно, что согласно прогнозам синоптиков, этот разрушительный ураган движется в сторону Украины.

Напомним, что в Черновцах внезапно налетевший ураган, который продолжался всего несколько минут, добавил работы коммунальщикам в городе. В результате стихии повалены с десяток деревьев, разбиты автомобили и даже побиты окна в домах жителей города.

Как писала Politeka, общий ущерб, нанесенный американской экономике ураганами «Харви» и «Ирма», оценивается примерно в 290 млрд долл., или 1,5% ВВП страны. Такое мнение высказал американской компании AccuWeather Джоэл Майерс.

Напомним, количество стихийных бедствий в мире с 1970 года увеличилось более чем в четыре раза — примерно до 400 в год.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Ukrainianwall