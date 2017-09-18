Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи

18.09.2017 20:34

На власній сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Мустафа Найєм повідомив, що післязавтра, 20 вересня, на столичному Майдані Незалежності розпочнеться мобілізація на Всеукраїнську акцію підтримки політреформи. Про це інформує replyua.net.



«Найближчої середи о 14:15 на Майдані у Києві (поруч з Монументом Незалежності) заплановано оголошення про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію на підтримку великої політичної реформи, якою передбачено зміну правил проведення виборів,, обмеження недоторканості депутатів, а також створення антикорупційного суду», - написав парламентар. Окрім цього, Найєм зазначив, що акція буде відбуватися 17 жовтня у всіх обласних центрах країни та в Києві.



На переконання Мустафи Найєма, завдяки обмеженню недоторканості депутатів можна буде їх притягувати до кримінальної відповідальності, однак буде збережено індемнітет. «Після зміни виборчих правил можна буде скасувати змішану виборчу систему і почати запровадження пропорційної з відкритими регіональними списками. Необхідність створення антикорупційного суду підтверджується десятками корупційних справ щодо політиків високого рівня.