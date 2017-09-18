- Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов22:30
- Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка22:10
- Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев21:50
- Дело «2 мая»: под судом началась драка21:38
- Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи20:34
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам20:00
- Страшные цифры: в Украине сообщили о количестве самоубийств среди ветеранов АТО19:40
- Будет ли доллар по 29 гривен: озвучен прогноз экспертов19:20
- Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор18:25
- Признать Саакашвили проектом спецслужб США решились в Совфеде18:11
Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи
На власній сторінці у соцмережі Facebook народний депутат України Мустафа Найєм повідомив, що післязавтра, 20 вересня, на столичному Майдані Незалежності розпочнеться мобілізація на Всеукраїнську акцію підтримки політреформи. Про це інформує replyua.net.
«Найближчої середи о 14:15 на Майдані у Києві (поруч з Монументом Незалежності) заплановано оголошення про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію на підтримку великої політичної реформи, якою передбачено зміну правил проведення виборів,, обмеження недоторканості депутатів, а також створення антикорупційного суду», - написав парламентар. Окрім цього, Найєм зазначив, що акція буде відбуватися 17 жовтня у всіх обласних центрах країни та в Києві.
На переконання Мустафи Найєма, завдяки обмеженню недоторканості депутатів можна буде їх притягувати до кримінальної відповідальності, однак буде збережено індемнітет. «Після зміни виборчих правил можна буде скасувати змішану виборчу систему і почати запровадження пропорційної з відкритими регіональними списками. Необхідність створення антикорупційного суду підтверджується десятками корупційних справ щодо політиків високого рівня.
Теги: политика, Украина, Донбасс, мобилизация
- В Донецке - последние приготовления перед визитом Януковича и Медведева. "Эксподонбасс" обыскивают собаки (ФОТО)
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- Мнение: в Кремле начнут готовить новую концепцию колонизации Украины или просчеты Путина по операции "Новороссия"
- Как Украине выскочить из российского сценария - журналист
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- 2010-й год. Нас ждут выборы, Олимпиада, юбилей Победы и еще много интересного!
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Еще один странный тренд: маникюр с автопортретом22:48
- Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов22:30
- Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка22:10
- Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев21:50
- Дело «2 мая»: под судом началась драка21:38
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи20:34
- У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА20:15
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам20:00
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму