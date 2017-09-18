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"Нас просто не станет": Порошенко озвучил пессимистический сценарий для Украины
18.09.2017 13:40
Украина может прекратить свое существование, если борьбе с коррупцией и экономической трансформации страны не будет дано "второе дыхание".
Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook, передает obozrevatel.com.
"Без завершения реформ мы рискуем потерять государственность и нас просто не станет. Но это – пессимистический сценарий, и я не верю в него и не допущу", – отметил Порошенко.
Президент также подчеркнул, что его сценарий – оптимистический, и называется "успешная европейская Украина успешных украинцев".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, прогноз, Порошенко
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