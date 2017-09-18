Почему Украина не может вступить в НАТО: у Порошенко дали четкий ответ

18.09.2017 09:10

Кремль является наибольшим стимулом вступления Украины в ряды Альянса, считает депутат

Украина в любом случае не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идет война. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne народный депутат от фракции "БПП" Ольга Богомолец.

По ее словам, в связи с российской агрессией вступление в НАТО поддерживает много людей и союзников Украины, однако на данный момент это невозможно.

"Украина физически не может стать членом НАТО. На данный момент наша территория является оккупированной, а страна – разделенной", – сказала Богомолец.

В то же время она считает, что Украина должна стремиться приводить армию к стандартам НАТО, чтоб в будущем быть готовыми вступить в Альянс.

"Стандартам (НАТО – ред.) должна отвечать армия, обучение, вооружение, медицинская помощь. А дальше мы уже сами увидим, куда захотим двигаться. Когда все требования будут выполнены Украина, сможет принимать решения не на уровне младшего брата и младшей сестры, а субъекта политики", – добавила политик.

Как показал социологический опрос, проведенный компанией KANTAR PUBLIC по заказу Ялтинской Европейской Стратегии (YES), 58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО, и только 48% – вступление Украины в Европейский Союз.

В то же время на днях президент Украина напомнил европейцам, что Украина стала щитом для Европы, и платит высокую цену ради вхождения в европейское сообщество.

Источник: http://www.segodnya.ua