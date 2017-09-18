Порошенко сегодня летит в США: какие планы и о чем будет говорить

18.09.2017 12:48

Также глава государства встретится с американскими политиками и украинцами

Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступит на Генассамблее ООН, а также примет участие в саммите Совета безопасности ООН, сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в рамках своего визита в США президент Украины выступит с речью в ходе 72-й сессии ГА ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

Также запланированы встречи с лидерами стран, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, глава государства проведет встречи с лидерами украинской общины в США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Как известно, 21 сентября в рамках их участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом.

Источник: http://www.segodnya.ua