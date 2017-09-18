Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка

18.09.2017 22:10

Родные одной из девочек продолжают поиски

Пока власти анонсируют проверки школ и лагерей по всей Украине и ищут виновных в пожаре детского лагеря "Виктория", родственники трагически погибших девочек уже готовятся к похоронам. Впрочем, когда именно они состоятся — ни родные девочек, ни полиция ответить нам не смогли.

Несмотря на то, что в полиции заявили, что предварительно в огне погибли три девочки, родственники одной из них — 12-летней Снежаны Арпентий – продолжают ее поиски. Они надеются, что девочка испугалась огненной стихии, убежала из горящего лагеря и затем потерялась в городе.

"Мы продолжаем искать, потому что верим — Снежаночка жива", — рассказала нам ее сестра Диана. В полиции нам сообщили, что до того момента, пока не получат официального подтверждения судмедэкспертов, могут лишь предполагать, что погибли трое детей.

"По внешним признакам нет возможности точно идентифицировать останки, поэтому необходимы выводы экспертов. Они могут стать известны уже сегодня. Мы попросили экспертов сделать это оперативно. Лишь после этого останки могут быть переданы родителям, — рассказал нам советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк. — Что касается того, что родные третьей девочки ведут ее поиски, мы же не имеем права лишать их надежды".

Источник: http://www.segodnya.ua