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Признать Саакашвили проектом спецслужб США решились в Совфеде
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич согласен с экс-спикером парламента Грузии Ниной Бурджанадзе, назвавшей бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили проектом спецслужб США. При этом сенатор отмечает, что разыграть антироссийскую карту у Вашингтона не получится, передает РИА Новости.
Бурджанадзе ранее в интервью "Независимой газете" не исключила, что западные страны используют Саакашвили как возможность осложнить ситуацию на Украине. При этом бывший губернатор Одесской области может быть использован и для создания напряженности перед президентскими выборами в России и для создания помех в проведении ЧМ-2018, полагает она.
"Нино Бурджанадзе права на 100 процентов: Михаил Саакашвили в его нынешней ипостаси "украинского бунтовщика" есть продукт спецслужб США. Я склонен ей верить, потому что она хорошо знает человека, о котором говорит. Весь его жизненный путь — это сплошная череда перевоплощений, смены масок, вызванная только одним желанием — всегда быть на авансцене истории, быть на виду", — сказал Клинцевич.
Для реализации своих амбиций он готов на все, даже "продать душу дьяволу", считает сенатор. Не секрет, что его связи со спецслужбами США тянутся довольно давно, утверждает Клинцевич. "Именно с их подачи в августе 2008 года Саакашвили начал войну, которая закончилась позором Грузии", — отметил он.
По его мнению, было бы верхом наивности полагать, что бывший губернатор Одесской области мог бы без соответствующей поддержки вольготно находиться на Украине. Видимо, сверху пришла команда Саакашвили не трогать, добавил сенатор.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, спецслужбы, Саакашвили
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