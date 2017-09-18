Проект госбюджета-2018: соцстандарты вырастут больше, чем инфляция

18.09.2017 17:36

Кабмин обещает увеличить средний прожминимум с 1700 до 1853 грн

Правительство собирается в следующем году поднять средний прожиточный минимум (ПМ) на 9%, что выше планируемой инфляции на 2%. Такая норма заложена в проекте госбюджета на 2018 г., который накануне появился на сайте Верховной Рады.

Кабмин планирует, как и в 2017 году, два раза повысить соцстандарты, но лишь со второй половины года, а не с мая, как было. По расчетам правительства, с 1 января 2018 г. все ПМ, повышенные с 1 декабря 2017 г., останутся прежними. То есть средний ПМ составит 1700 грн, ПМ для трудоспособных – 1762 грн, для пенсионеров – 1373 г. (соответствует минимальной пенсии при наличии стажа), для детей до 6 лет – 1492 грн, для детей от 6 до 18 лет – 1860 грн.

А вот с 1 июля и с 1 декабря 2018 г. повышение будет таким: средний прожиточный минимум вырастет сперва до 1777 грн (+77 грн), затем до 1853 грн (+76 грн). Трудоспособным ПМ поднимут до 1841 грн (+79 грн) и 1921 грн (+80 грн), пенсионерам – до 1435 (+62 грн) и 1497 (+62 грн), детям до 6 лет – до 1559 грн (+67 грн) и 1626 грн (+67 грн), детям от 6 до 18 лет – до 1944 грн (+84 грн) и 2027 грн (+83 грн).

Эксперты приветствуют повышение соцстандартов, но сомневаются, что они смогут компенсировать рост инфляции. "В нынешнем году рост цен ожидается примерно вдвое большим, чем заложено в госбюджете или на 16%, поэтому неясно, за счет чего правительство собирается сдержать инфляцию на уровне 7% в 2018 году, если рост ВВП заложен всего 3%, а не 5-7%", – анализирует экономист Иван Никитченко.

Источник: http://www.segodnya.ua



