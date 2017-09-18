- Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов22:30
- Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка22:10
- Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев21:50
- Дело «2 мая»: под судом началась драка21:38
- Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи20:34
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам20:00
- Страшные цифры: в Украине сообщили о количестве самоубийств среди ветеранов АТО19:40
- Будет ли доллар по 29 гривен: озвучен прогноз экспертов19:20
- Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор18:25
- Признать Саакашвили проектом спецслужб США решились в Совфеде18:11
Проект госбюджета-2018: соцстандарты вырастут больше, чем инфляция
Кабмин обещает увеличить средний прожминимум с 1700 до 1853 грн
Правительство собирается в следующем году поднять средний прожиточный минимум (ПМ) на 9%, что выше планируемой инфляции на 2%. Такая норма заложена в проекте госбюджета на 2018 г., который накануне появился на сайте Верховной Рады.
Кабмин планирует, как и в 2017 году, два раза повысить соцстандарты, но лишь со второй половины года, а не с мая, как было. По расчетам правительства, с 1 января 2018 г. все ПМ, повышенные с 1 декабря 2017 г., останутся прежними. То есть средний ПМ составит 1700 грн, ПМ для трудоспособных – 1762 грн, для пенсионеров – 1373 г. (соответствует минимальной пенсии при наличии стажа), для детей до 6 лет – 1492 грн, для детей от 6 до 18 лет – 1860 грн.
А вот с 1 июля и с 1 декабря 2018 г. повышение будет таким: средний прожиточный минимум вырастет сперва до 1777 грн (+77 грн), затем до 1853 грн (+76 грн). Трудоспособным ПМ поднимут до 1841 грн (+79 грн) и 1921 грн (+80 грн), пенсионерам – до 1435 (+62 грн) и 1497 (+62 грн), детям до 6 лет – до 1559 грн (+67 грн) и 1626 грн (+67 грн), детям от 6 до 18 лет – до 1944 грн (+84 грн) и 2027 грн (+83 грн).
Эксперты приветствуют повышение соцстандартов, но сомневаются, что они смогут компенсировать рост инфляции. "В нынешнем году рост цен ожидается примерно вдвое большим, чем заложено в госбюджете или на 16%, поэтому неясно, за счет чего правительство собирается сдержать инфляцию на уровне 7% в 2018 году, если рост ВВП заложен всего 3%, а не 5-7%", – анализирует экономист Иван Никитченко.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, бюджет, инфляция, соцвыплаты
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Еще один странный тренд: маникюр с автопортретом22:48
- Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов22:30
- Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка22:10
- Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев21:50
- Дело «2 мая»: под судом началась драка21:38
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи20:34
- У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА20:15
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам20:00
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму