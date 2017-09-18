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Революция в России? Появился печальный прогноз для Украины. ВИДЕО
Украине не стоит в ближайшем обозримом будущем надеяться на смену власти в России и политического курса Москвы в отношении Киева.
Такое мнение Обозревателю высказал экс-доброволец "Айдара", популярный блогер Евгений Дикий.
"Пока там серьезных политических процессов, которые бы нам помогали, нет. То есть, нужно смириться с тем, что революции в России не будет. Здесь многие на это надеются, но, это наивно. Все эти рейтинги Путина, они не нарисованные. Они реальны, пока что", - уверен экс-АТОшник.
При этом Дикий в вопросе серьезных потрясений в России провел аналогию с развалом СССР.
"Я думаю, что развал России будет таким же стремительным и непрогнозируемым, но это будет еще не завтра", - отметил он.
Также блогер подчеркнул, что и позиция российской оппозиции не сильно отличается от позиции официального Кремля.
"Интересно то, что там сейчас идет кастинг тех, кто хочет бросить вызов Путину на этих ненастоящих выборах. Навальный и абсолютное большинство российской оппозиции уже "блестяще" проявили себя в том плане, что для нас эта оппозиция ничем не лучше российской власти. И это тоже нужно понимать. Фактически, идет кастинг за то, у кого будет вливать деньги Запад", - заключил бывший доброволец.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, революция
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