Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор

18.09.2017 18:25

Самая большая в Украине ледовая детско-юношеская спортивная школа хоккейного клуба "Донбасс" приглашает детей 2009 – 2012 годов рождения в отделения хоккея и фигурного катания.

Летом 2014 года на базе дружковской Ледовой арены "Альтаир" начала свою работу детско-юношеская спортивная школа хоккейного клуба "Донбасс". Главной целью школы является подготовка профессионалов высокого класса для различных команд, а также национальных сборных Украины.

На данный момент в школе работает два отделения: хоккея и фигурного катания, в которых занимаются дети из городов: Дружковка, Донецк, Константиновка, Краматорск, Славянск, Покровск, Мирноград, Бахмут и Торецк, а также дети из населенных пунктов Константиновского района.

ДЮСШ ХК "Донбасс" является самой многочисленной в Украине и насчитывает более 1 100 воспитанников.

Идя навстречу ученикам школы и их родителям, хоккейный клуб "Донбасс" полностью обеспечивает новобранцев необходимой для начального образования экипировкой, а также самостоятельно оплачивает работу тренеров и аренду льда.

Приглашаем присоединиться к занятиям зимними видами спорта детей 2009 – 2012 годов рождения.

Стань частью большой спортивной семьи "Донбасса"!

Для предварительной записи и получения подробной информации о работе школы звоните по телефонам:

Хоккей

099-030-30-08

Фигурное катание:

050-607-35-77



