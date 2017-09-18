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Школа хоккейного клуба Донбасс продолжает набор
Самая большая в Украине ледовая детско-юношеская спортивная школа хоккейного клуба "Донбасс" приглашает детей 2009 – 2012 годов рождения в отделения хоккея и фигурного катания.
Летом 2014 года на базе дружковской Ледовой арены "Альтаир" начала свою работу детско-юношеская спортивная школа хоккейного клуба "Донбасс". Главной целью школы является подготовка профессионалов высокого класса для различных команд, а также национальных сборных Украины.
На данный момент в школе работает два отделения: хоккея и фигурного катания, в которых занимаются дети из городов: Дружковка, Донецк, Константиновка, Краматорск, Славянск, Покровск, Мирноград, Бахмут и Торецк, а также дети из населенных пунктов Константиновского района.
ДЮСШ ХК "Донбасс" является самой многочисленной в Украине и насчитывает более 1 100 воспитанников.
Идя навстречу ученикам школы и их родителям, хоккейный клуб "Донбасс" полностью обеспечивает новобранцев необходимой для начального образования экипировкой, а также самостоятельно оплачивает работу тренеров и аренду льда.
Приглашаем присоединиться к занятиям зимними видами спорта детей 2009 – 2012 годов рождения.
Стань частью большой спортивной семьи "Донбасса"!
Для предварительной записи и получения подробной информации о работе школы звоните по телефонам:
Хоккей
099-030-30-08
Фигурное катание:
050-607-35-77
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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