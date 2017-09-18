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Шорты, шлепки, майки: в Украину пришла осень

18.09.2017 11:35
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Шорты, шлепки, майки: в Украину пришла осень

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 сентября, в Украине без осадков, на юге до +34°.

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура днем до +33°.

Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.



Теги: Украина, Донбасс, погода, осень
 
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