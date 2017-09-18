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Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов
Новое исследование Global Least & Most Stressful Cities определило наиболее спокойные для жизни города планеты
Для формирования рейтинга исследователи воспользовались такими факторами, как заработная плата, уровень безработицы, трафик, проблемы психического здоровья, количество зеленых зон, уровень краж и убийств и процент солнечных часов. В рейтинг вошли 150 городов мира.
Согласно результатам Global Least & Most Stressful Cities самой свободной от стресса страной является Германия, потому что именно немецкие города занимают верхние строчки рейтинга.
Киев разместился на 88-ом месте из 150-ти. Соседями киевлян по турнирной таблице оказались Барселона, Алматы, Тяньцзинь, Рим, Асунсьон и Шанхай.
Первую строчку в рейтинге занял Штутгарт. Следом за ним расположились Люксембург, Ганновер, Берн, Мюнхен. В первой десятке – четыре немецких города.
Наиболее стрессовым городам признан иракский Багдад. Чуть выше – афганский Кабул, нигерийский Лагос и сенегальский Дакар.
Напомним, что недавно международная компания Global Firepower поместила Украину в топ-30 рейтинга сильнейших армий мира — между Швецией и Мьянмой.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, стресс, рейтинг
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